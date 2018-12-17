Челябинск Маршем Матерей заявит о своем праве на чистый воздух

Челябинск готовится к проведению Марша Матерей, которые выйдут на Кировку с требованием: «Дайте детям дышать!» в воскресенье, 23 декабря. В мирной акции примут участие несколько общественных движений, борющихся за чистый воздух в мегаполисе.

Предварительное согласие на проведение мероприятия активисты уже получили. Как отмечают в группах «Вредные выбросы. Челябинск» и «Челябинск, дыши», все необходимые для проведения акции документы будут получены на этой неделе. Однако уже сейчас можно сказать однозначно - Марш состоится. Он будет проходить на пешеходной части улицы Кирова с двух до трех часов дня.

«Мы призываем вас использовать все возможные способы для приглашения на наш Марш. Соцсети, контакты в записной книжке телефона, личные знакомства. Пусть как можно больше людей узнает, что 23 декабря мы заявим о своем праве на чистый воздух», - отмечают общественники.

Ситуация с экологией в Челябинске сложилась настолько тяжелая, что на прошлой неделе экологические активисты потребовали от региональных и городских властей обеспечить всех горожан в возрасте до 18-ти лет средствами индивидуальной защиты (респираторами).

Активисты также заявляли, что в период НМУ второй и третьей степени необходимо проводить эвакуацию детей из мегаполиса.

В День Конституции, 12 декабря, когда в мэрии Челябинска, как и по всей стране, проводился всероссийский прием граждан, на прием к временно исполняющему полномочия главы города Владимиру Елистратову пытались попасть сразу около двухсот человек, уставших от смога, от жизни без глотка свежего воздуха.