Челябинск направит миллиард на строительство новых детсадов

Челябинск направит один миллиард рублей на строительство новых дошкольных учреждений.

Соответствующие поправки в бюджет города утвердили депутаты Челябинской городской думы.

Как сообщили в Думе, планируется строительства 7 детских садов: три детских сада в микрорайоне «Академ Риверсайд», и по одному в микрорайоне «Яблочный» (Тракторозаводской район), микрорайоне № 34 (Тополиная аллея), микрорайоне № 48 (Краснопольская площадка) и в границах улиц Коммуны, Володарского, Энгельса, Ленина.

Кроме того, из городского бюджета выделено 885 миллионов рублей на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог.

На реализацию областного проекта «Реальные дела», в рамках которого проводится благоустройство города по наказам жителей, направят 295 миллионов рублей.