Челябинск обработают от клещей, однако риск укуса останется

Челябинск обработают от клещей. График выполнения работ по акарицидной обработке уже составлен.

«Перечень объектов и территорий, подлежащих обязательной обработке, сформирован на основании заявок глав внутригородских районов города и рекомендаций главного государственного санитарного врача по Челябинской области», - сообщает управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска.

Фото управления по обеспечению безопасности населения Челябинска

В соответствии с графиком в период с четвертого по девятое июня будут обработаны места массового отдыха, участки озелененной территории, примыкающие к жилым домам. В обязательном порядке акарицидной обработке подвергнутся городские скверы, рощи, береговые зоны, пляжи, прибрежные зоны.

Акарицидная обработка в Челябинске начнется четвертого июня с Калининского района. Пятого июня от клещей обработают Курчатовский район, шестого – Ленинский. Седьмого июня обработке подвергнется территория Металлургического района, восьмого - Советского и Тракторозаводского. Завершатся мероприятия девятого июня в Центральном районе южноуральской столицы.

В управлении отмечают: акарицидная обработка территорий не гарантирует стопроцентную защиту от укуса опасного членистоногого. Наиболее эффективным способом защиты от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация.