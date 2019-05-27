Челябинск получит дополнительные деньги на подготовку к саммитам

Челябинск получит дополнительные средства из областного бюджета на новые остановки, капитальный ремонт фасадов административных зданий, на подготовку альтернативного маршрута к аэропорту, на поддержку строителей «Президентской деревни». Часть денег направят на культурные направления – закупку инструментов и выставочное оборудование.

Соответствующие корректировки главного финансового документа области одобрили депутаты комитета по бюджету и налогам Законодательного собрания. Поправки планируется рассмотреть и принять на ближайшем заседании регионального парламента, которое состоится 30 мая.

Планируется за счет перераспределения бюджетных средств направить 205 миллионов рублей на установку новых остановочных комплексов в городе Челябинске. На капитальный ремонт фасадов административных зданий будет выделено 112 миллионов рублей, на подготовку альтернативного маршрута к аэропорту «Баландино» - 60,5 миллиона рублей.

Еще 189,1 миллиона рублей выделено на внедрение новых систем контроля на автодорогах и обслуживание комплексных постов автоматизированной системы метеорологического обеспечения.

Инвесторы строительства квартала «Президентская деревня» в микрорайоне «Белый хутор» получат 36 миллионов рублей на возмещение затрат по привлечению кредитов в российских банках на реализацию проекта. Напомним, ранее Алексей Текслер поручил нарастить темпы строительства президентской деревни.

Порядка 35,4 миллиона рублей предусмотрят на приобретение музыкальных инструментов для выступлений симфонического оркестра Челябинской области и выставочного оборудования для проведения выставочных проектов.

Кроме того, законопроектом предусматривается увеличение объема межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на сумму 30,9 миллиона рублей. Из этих средств 28,9 миллиона рублей предусмотрено затратить на достижение результатов по национальному проекту «Производительность труда и поддержка занятости». А 1,7 миллиона рублей выделено на осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки).

С учетом предлагаемых изменений уточненные параметры областного бюджета на 2019 год составят по доходам составят 177,3 миллиарда рублей; по расходам – 192,8 миллиарда рублей. Дефицит останется без изменений и составит 15,5 миллиарда рублей.