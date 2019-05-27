Челябинск потратит на отдых и оздоровление детей более 135-ти миллионов рублей

В этом году отдыхом и оздоровлением планируется охватить более 48-ми тысяч челябинских детей. На летнюю оздоровительную кампанию 2019-го года из городского бюджета выделено, как и в прошлом году, 135 миллионов 800 тысяч рублей.

Об этом сегодня, 27-го мая, на расширенном аппаратном совещании в городской администрации сообщила первый заместитель главы Челябинска Наталья Котова. По ее словам, уже заключены контракты с организаторами горячего питания в оздоровительных лагерях всех типов. Детское меню согласовано управлением Роспотребнадзора по Челябинской области.

В 2019-м году на питание одного ребенка-льготника из городского бюджета будет выделяться 134 рубля в день, на питание остальных детей - 75 рублей.

С третьего июня на базе 131-й образовательной организации Челябинска планируется открыть лагеря дневного пребывания. Средняя стоимость путевки в городской лагерь на 18 дней варьируется от одной до шести тысяч рублей.

Также субсидию на организацию летнего отдыха получат 27 загородных лагерей, шесть из которых являются муниципальными. Стоимость путевки на 21 день в этом году составит в среднем 27,2 тысячи рублей.