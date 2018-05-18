Челябинск превратится в город цветов в дни саммитов в 2020 году

Челябинск превратится в город цветов в дни саммитов ШОС и БРИКС, которые пройдут в 2020 году. «Праздник цветов» организуют специалисты Наманганской области Республики Узбекистан.

Об этом договорились сегодня в рамках «Дней Челябинской области» в Узбекистане губернатор Челябинской области Борис Дубровский и хоким Наманганской области Хайрулло Бозаров.

«Праздник цветов» в Ферганской долине Узбекистана проходит на протяжении 58 лет. В дни его проведения Наманган превращается в город цветов - центральные улицы областного центра украшают цветочные павильоны по самым современным образцам архитектуры и ландшафтного дизайна, на улицах появляются стенды и панно.

Напомним, 15 марта 2018 года президент Владимир Путин подписал указ, определяющий Челябинск местом проведения саммитов ШОС и БРИКС. В настоящее время членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), созданной в июне 2001 года, являются Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. БРИКС - неформальное объединение пяти быстроразвивающихся стран: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Было основано в июне 2006 года.