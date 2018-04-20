Челябинск простился с председателем Союза журналистов Ольгой Давиденко

Сотни человек, если не сказать больше, сегодня, 20 апреля, пришли проститься с безвременно ушедшей из жизни председателем Союза журналистов Челябинской области Ольгой Давиденко. Прощание с ней состоялось в кинотеатре имени Пушкина в Челябинске.

Болезнь развивалась столь стремительно, что для всех, знавших Ольгу, случившееся стало шоком. Она проходила обследование в клинике Израиля красивая, цветущая, а спустя две недели вернулась домой, чтобы быть похороненной в родной земле.

Ольга была очень хорошим человеком, в ней внешняя красота удивительно сочеталась с красотой душевной, с добротой. Для каждого она умела найти доброе слово, каждому она была готова помочь. Но при всей своей внешней хрупкости Ольга имела характер и, когда было надо, вставала на защиту коллег-журналистов.

В Челябинск Ольга приехала с Алтая. Многие челябинцы помнят ее как самую красивую телеведущую телеканала «Восточный экспресс», до телевидения она работала в пресс-службах ГУВД области и «Почты России», после ухода с ТВ возглавляла клуб пресс-служб. А около трех лет назад Ольга была избрана председателем областного Союза журналистов. И как черту подвела: в день отъезда на обследование провела отчетное заседание правления Союза, отчитавшись, можно сказать, на пять с плюсом.

Похоронили Ольгу Давиденко на Митрофановском кладбище. Пришлось дорогу перекрывать, столько было провожавших: родные и близкие, коллеги-журналисты, сотрудники пресс-служб, представители власти, коллеги и друзья ее мужа, вице-спикера Законодательного собрания области Семена Мительмана.

Коллектив агентства «Урал-пресс-информ» выражает глубокие соболезнования все родным и близким Ольги. Пусть земля ей будет пухом.