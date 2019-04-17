Челябинск простится с замечательным музыкантом Владимиром Риккером

В Челябинске завтра, 18 апреля, в 13 часов в храме Святителя и Чудотворца Николая на Митрофановском кладбище состоится прощание с замечательным джазовым музыкантом Владимиром Риккером, который ушел из жизни после тяжелой болезни 15 апреля.

Ветеран ансамбля «Уральский диксиленд Игоря Бурко», контрабасист и бас-гитарист Владимир Риккер родился в Челябинске в 1955-м году. Он был основателем музыкальной династии Риккеров, хорошо известной на Южном Урале и за его пределами.

Свой последний концерт Владимир Риккер отыграл пятого января. Это был новогодний бал «Уральского диксиленда».