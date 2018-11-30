Челябинск стал третьим городом страны – участником акции Сбербанка

Квартиры в девяти строящихся жилых комплексах Челябинска теперь можно приобрести в ипотеку через сервис ДомКлик со скидкой на стоимость квартиры до 2,4%. Такую акцию запустил Сбербанк совместно со строительными компаниями города сроком до 31 декабря 2018 года включительно.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском отделении банка, в акции участвуют следующие строящиеся жилищные комплексы в Челябинске и пригороде: «Гагарин Резиденс» , «Западный луч» , «Sunny Valley» , «Сокол» , «Радуга» , «Вишневая горка» , ЖК «10 Дом 2" , ЖК «Дом №96-97-98" и жилой комплекс «Олимпийский», застройщик которого первым среди девелоперов региона открыл эскроу-счет для накопления средств дольщиков. Размер скидки по каждому объекту можно посмотреть на сайте ДомКлик от Сбербанка, используя фильтр «Скидка от застройщика» в разделе "Новостройки".

«В 2018 году мы отмечаем увеличение объема кредитования жилья в новостройках. За период январь-сентябрь этого года прирост составил 16,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Данная акция с использованием сервиса ДомКлик сначала была запущена в Москве и Санкт-Петербурге, а теперь стала доступна для жителей Челябинска. В акции участвуют жилые комплексы разного класса, и каждый покупатель сможет выбрать квартиру в новостройке на особых условиях - как в плане стоимости объекта, так и критериев ипотечного кредита», - отмечает управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

Для приобретения недвижимости по льготным условиям необходимо получить одобрение ипотеки в Сбербанке на ipoteka.domclick.ru , выбрать квартиру в одном из комплексов, участвующих в акции, узнать у менеджера застройщика номер квартиры, найти ее на сайте ДомКлик и через интернет отправить объект на рассмотрение в банк. Финальный этап – подписание договора долевого участия с застройщиком - должен пройти до 31 декабря 2018 года включительно.

Воспользоваться акцией могут клиенты, кто уже выбрал квартиру и получил одобрение кредита, а также планирующие приобрести недвижимость с помощью ипотеки до конца года. Подробнее об акции - на сайте ДомКлик .

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