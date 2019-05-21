Челябинск - территория хамства?

Челябинск занял «почетное» второе место в рейтинге самых хамских городов России. Впереди южноуральской столицы только Пермь, позади Челябинска - Саратов с третьим местом и еще 25 городов.

О том, что Челябинск – территория хамов, стало известно из результатов федерального социологического опроса, который в мае этого года провел ZOOM MARKET – независимое агентство. Челябинцы, как и респонденты из других городов нашей необъятной родины, респонденты отвечали на три вопроса: «Вы часто сталкиваетесь с хамством?», «Где чаще всего Вам хамят?», «Вы сами часто хамите?».

Интересно, что чаще всего россиянам хамят (и Челябинск не исключение) на рынках в магазинах и на рынках (38 процентов), в заведениях общепита (23 процента), на улице (19 процентов), в транспорте (16 процентов) и в муниципальных учреждениях (четыре процента).

В десятке самых невоспитанных городов также Москва, Брянск, Екатеринбург, Тамбов, Чита, Саранск и Краснодар. Также в антирейтинге Ижевс, Ростов-на-Дону, Воронеж, Пенза, Самара, Красноярск, Волгоград, Томск, Казань, Уфа, Нижний Новгород, Симферополь, Омск.

Самыми вежливыми территориями из участвовавших в опросе оказались Новосибирск (25 место), Санкт-Петербург (26 место) и Владивосток (27-е место).