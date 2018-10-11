Челябинск, внимание: сегодня по Воровского снова не будут ходить троллейбусы

В Челябинске сегодня, 11 октября, по улице Воровского не будут ходить троллейбусы. Движение «рогатого» транспорта в направлении конечного пункта «АМЗ» будет закрыто с 14-ти до 18-ти часов в связи с продолжением работ по укладке асфальта.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в ЧелябГЭТе, на эти четыре часа отменяются троллейбусные маршруты №5 и № 11. Седьмые троллейбусы пустят по маршруту «ЧМК-ПКиО», троллейбусы №12 - по трассе «Молдавская-ПКиО», №16 - по маршруту «ЖБИ и ПКиО».

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», укладка асфальта на Воровского производилась и вчера, десятого октября. В среду троллейбусы не ходили по участку от Свердловского проспекта до улицы Блюхера с трех часов дня до самого вечера. Десятого октября было отменено три троллейбусных маршрута: №5, №11 и №16.