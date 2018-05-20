Челябинск заволокло дымом. Продлено штормовое предупреждение

Челябинск опять окружили пожары. Горожане жалуются на дым и гарь в воздухе.

В соцсетях челябинсцы сообщают о пожарах в Новосинеглазово, Шершнях, Синеглазово, Исаково, рядом с посёлками «Вавиловец»,«Тарасовка». Заволокло дымом в районе северо-запада, на Тополиной аллее, в районе Копейска, АМЗ.

В Челябинской области продлено штормовое предупреждение до 21 мая. В отдельных районах ожидаются грозы, сильные ливни, крупный град, и шквалистое усиление ветра при грозах 20-25 метров в секунду.

До 23 мая в большинстве районов области сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале). В этот период повышается вероятность возникновения ЧС не выше муниципального уровня, обусловленных возникновением лесных пожаров.

Как уже сообщало агентство, особый противопожарный режим введен на территории Челябинска, Аргаяшского, Чебаркульского, Увельского района и Пластовского районов, а также Кыштымского городского округа.