Челябинская Детская железная дорога открывает сезон летних перевозок восьмого мая. В летнем сезоне 2019 года практику на ней пройдут 727 школьников.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, прежде чем приступить к пассажирским перевозкам, школьники с октября прошлого года знакомились с трудом железнодорожников по организации движения поездов, работой локомотивного и вагонного хозяйств, хозяйств пути, связи, централизации и блокировки.

В летний период юные железнодорожники смогут освоить должностные обязанности проводников, операторов, осмотрщиков вагонов, машинистов и дежурных по станции. В 2019 году впервые приступят к практике 402 юных железнодорожника первого года обучения.

До начала перевозок малые магистрали проходят тщательную подготовку, в которой задействованы работники многих структурных подразделений. Для этого железнодорожники ремонтируют тепловозы и пассажирские вагоны, проверяют средства связи на станциях, устройства сигнализации, централизации и блокировки. Готовится путевая инфраструктура, обследуется состояние железнодорожных переездов, проводится ремонт фасадов павильонов, платформ и навесов.