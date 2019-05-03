Челябинская область готова встретить День Победы

В региональном правительстве прошла пресс-конференция, на которой подвели итоги работы организационного комитета по подготовке к празднованию Дня Победы на Южном Урале. Исполняющий обязанности заместителя губернатора – министра общественной безопасности Челябинской области Олег Климов отметил, что регион готов к встрече 9 Мая, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области

«Мы находимся на финишной прямой перед празднованием Дня Победы. Подготовлена большая праздничная программа, в постоянном режиме ведется работа с ветеранами, приведены в порядок мемориалы. Южноуральцев ждет много подарков в этот день, Челябинская область готова к празднованию 9 Мая», – подчеркнул руководитель оргкомитета Олег Климов.

В Челябинске 9 мая 2019 года пройдет более 130 мероприятий. Традиционно утро «праздника со слезами на глазах» начнется с возложения венков и цветов к Вечному огню, затем пройдет торжественное построение на площади Революции, в котором примут участие курсанты военных вузов Челябинска, сотрудники Росгвардии и полиции, а также слушатели факультета военного обучения ЮУрГУ. Всего будут участвовать 20 рот, 1 905 человек, а также 44 единицы военной техники – как современной, так и периода Великой Отечественной войны. Торжественное построение завершит творческий эпилог – выступление лучших вокальных и танцевальных коллективов Южного Урала. После окончания парада военная техника вернется на площадь Революции, где все желающие смогут ее осмотреть.

В шестой раз Челябинская область присоединится к Всероссийской акции «Бессмертный полк», мероприятие пройдет во всех муниципальных образованиях. По оценкам организаторов, в акции в Челябинске примут участие около 80 тысяч человек, а по области - более 200 тысяч. Маршрут шествия в Челябинске в этом году пройдет от Южно-Уральского государственного университета по проспекту Ленина до площади Революции, затем по улице Цвиллинга и до мемориала «Вечный огонь» на Аллее славы. Начнется шествие в 14.00.

В Челябинске череда праздничных мероприятий завершится большим праздничным концертом «Победная весна» и красочным фейерверком на набережной реки Миасс. Перед горожанами выступят звезды российской эстрады Лев Лещенко и Елена Ваенга, а вести концерт будет известный актер Андрей Мерзликин. Праздничный вечер начнется в 19.00 на площадке у Торгового центра. Фейерверк в этом году будут запускать от памятника Петру Столыпину у органного зала, в связи с чем в целях безопасности ограничат движение пешеходов по улице Кирова. 12 минут разноцветные залпы будут украшать небо над Челябинском.