Челябинская область готовится к предварительному голосованию
Единороссы Челябинской области активно готовятся к процедуре отбора кандидатов от партии для последующего их выдвижения на выборные должности. В рамках предварительного голосования в регионе распределят 487 мандатов.
Как сообщили в пресс-службе партии, предварительное голосование будет проводиться по двум моделям. Первая модель используется в тех муниципальных образованиях, где количество избирателей свыше 10 тысяч человек, по ней будет распределено 211 мандатов.
Вторая модель проводится в муниципальных образованиях с количеством избирателей менее 10 тысяч человек. В этих территориях распределят 276 мандатов.
На этой неделе в Челябинском региональном отделении партии проходят обучающие семинары с членами участковых счетных комиссий по работе на ПГ. Дебаты участников предварительного голосования по первой модели запланированы с 31 марта по 15 мая. Каждый кандидат должен провести не менее двух встреч с избирателями.
Дебаты и последующее за ними предварительное голосование по второй модели будет организовано на более чем 200 площадках в разных районах области с 1 апреля до 25 мая.
Принять участие в предварительном голосовании может любой гражданин страны, обладающий избирательным правом. Заявки на участие от кандидатов принимаются до 30 апреля.
«Сейчас перед нами стоит задача подобрать наиболее достойные кандидатуры и эффективно организовать избирательную кампанию, исходя из принципов, которыми мы всегда руководствуемся – конкурентности, открытости и легитимности, - подчеркнул Секретарь Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного Собрания региона Владимир Мякуш. - Мы уважаем мнение избирателей, а потому предварительное голосование не должно вызывать сомнений в честности и объективности».