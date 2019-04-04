Челябинская область готовится к предварительному голосованию

Единороссы Челябинской области активно готовятся к процедуре отбора кандидатов от партии для последующего их выдвижения на выборные должности. В рамках предварительного голосования в регионе распределят 487 мандатов.

Как сообщили в пресс-службе партии, предварительное голосование будет проводиться по двум моделям. Первая модель используется в тех муниципальных образованиях, где количество избирателей свыше 10 тысяч человек, по ней будет распределено 211 мандатов.

Вторая модель проводится в муниципальных образованиях с количеством избирателей менее 10 тысяч человек. В этих территориях распределят 276 мандатов.

На этой неделе в Челябинском региональном отделении партии проходят обучающие семинары с членами участковых счетных комиссий по работе на ПГ. Дебаты участников предварительного голосования по первой модели запланированы с 31 марта по 15 мая. Каждый кандидат должен провести не менее двух встреч с избирателями.

Дебаты и последующее за ними предварительное голосование по второй модели будет организовано на более чем 200 площадках в разных районах области с 1 апреля до 25 мая.

Принять участие в предварительном голосовании может любой гражданин страны, обладающий избирательным правом. Заявки на участие от кандидатов принимаются до 30 апреля.