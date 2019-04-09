Челябинская область готовится к Всероссийской переписи населения

Утвержден состав областной комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года. Ее возглавил Руслан Гаттаров.

Постановление об участии в подготовке к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Челябинской области подписал врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер. Очередная Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.

«Создать областную комиссию по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Челябинской области и утвердить ее состав», – говорится в постановлении.

В состав областной комиссии вошли представители Законодательного собрания и исполнительных органов власти Челябинской области, Челябинскстата, вузов, средств массовой информации, федеральных ведомств и учреждений, осуществляющих свои полномочия на территории области. Возглавит комиссию временно исполняющий обязанности заместителя Губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров.

В соответствии с постановлением до 15 апреля 2019 года во всех муниципальных образованиях Челябинской области рекомендовано создать комиссии.

Результаты Всероссийской переписи населения позволяют сформировать, в том числе официальные данные о численности и структуры населения, его национальном и языковом составе населения, а также уровне образования. Проводится она не реже одного раза в 10 лет.

Предыдущая Всероссийская перепись населения проводилась с 14 по 25 октября 2010 года. Так, по данным Росстата, по состоянию на 14 октября 2010 года численность населения страны составила около 142,9 миллионов человек. Эта цифра оказалась на два миллиона меньше, чем по состоянию на 9 октября 2002 года. В ходе переписи респонденты указывали, в том числе информацию о владении иностранными языками, источниках существования, длительности проживания в населенном пункте, состоянии жилья и наличии подключения к Интернету, семейном положении и имеющихся детях.

В Челябинской области, по данным на 2010 год, проживало 3,5 миллиона человек.

По данным Челябинскстата, на первое января 2019 года численность населения региона составляет три миллиона 475 тысяч 753 человека. Из них два миллиона 874 тысячи 978 человек проживают в городской местности, а 675 тысяч – в сельской.

Новая перепись населения обойдется в 50 миллиардов рублей. Это в три раза больше, чем потратили на предыдущую перепись в 2010 году. Планируется, что в этот раз для опросов будут использоваться Интернет и специальные планшеты, а не только бумажные бланки.