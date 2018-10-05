Челябинская область начала готовиться к своему 85-летнему юбилею

Челябинская область начинает масштабную подготовку к своему 85-летию, которое будет отмечаться в январе 2019 года.

Напомним, Челябинская область была образована 17 января 1934 года из южных районов упразднённой Уральской области.

Как сообщил губернатор Борис Дубровский на встрече с ветеранским активом губернатора, ближайший год в приоритете у правительства будут здоровый образ жизни и забота о детях. Для жителей области, дети которых появились на свет в год 85-летия региона, разработают дополнительные меры поддержки.

В приоритете органов власти также будут вопросы улучшения жизни ветеранов и пожилых людей, решение экологических проблем, а также расширение программы «Реальные дела».

Власти уделят особое внимание реконструкции старых спортивных площадок и строительству новых, реализации проектов по обновлению общественного транспорта и благоустройству дворов для Челябинска.

Справка.

17 января 1934 года Постановлением ВЦИК Уральская область разделена на три области: Свердловскую, Челябинскую и Обско-Иртышскую область (центр в Тюмени). В Челябинскую область были отнесенены районы: Нязепетровский, Уфалейский, Каменский, Троицкий, Камышловский, Талицкий, Тугулымский, Ялуторовский, Омутинский, Аромашевский и Викуловский, а также южные районы бывшей Уральской области, в том числе Аргаяшский кантон Башкирской АССР (он был преобразован в национальный округ Челябинской области).

В дальнейшем территория области неоднократно уменьшалась. Так, в период с 1938 года по 1943 год семь районов были переданы из Челябинской области в состав Свердловской области. В феврале 1943 года ещё 32 района были переданы в состав вновь образованной Курганской области. С тех пор границы области практически не менялись.

Челябинская область была дважды награждена орденом Ленина - 23 октября 1956 года и 4 декабря 1970 года.