Челябинская область начала подготовку к новому отопительному сезону

Челябинская область, завершив подачу тепла в жилые дома и объекты социальной сферы, начала готовиться к новому отопительному сезону. А южноуральцы пока еще не успели отогреться после завершившейся зимы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве строительства и инфраструктуры области, муниципалитеты области отключали отопление в период с 28 апреля по 19 мая в зависимости от погодных условий. Но весна в этом году не балует южноуральцев теплом, и по прогнозам синоптиков в ближайшие выходные вновь похолодает. В ночные часы столбик термометра опустится до плюс 3 градусов. Днем – плюс 11-19 градусов. Последующая неделя также будет прохладной: плюс 3-7 градусов - ночью и плюс 10-16 градусов – днем.

По оценке минстроя, в целом прошедший отопительный сезон прошел стабильно. Были отдельные аварийные ситуации, которые вызваны повреждениями инженерных сетей из-за их физического износа и бесснежной зимой (в морозы грунт в некоторых районах промерз более чем на два метра).

По распоряжению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского еще до окончания отопительного сезона 2017-18 годов, власти всех муниципальных образований начали готовиться к следующему.

На подготовку к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры в 2018 году планируется направить из областного бюджета 350 миллионов рублей. Часть средств пойдет на замену неэффективных котельных. На сегодня в регионе 52 из 813 котельных, отапливающих население и объекты бюджетной сферы, включены в перечень неэффективных.

«На формирование дополнительных аварийных запасов материально-технических ресурсов планируется выделить более 100 миллионов рублей из средств предприятий ЖКХ и местных бюджетов», – рассказал заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Иван Белавкин. Помимо муниципальных аварийных запасов существует также областной. В него входят: четыре передвижные котельные, четыре передвижные электростанции, 10 комплектных трансформаторных подстанций, железобетонные опоры, а также электрические кабели радиаторы и металлопродукция.