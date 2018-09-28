Челябинская область начинает весеннюю призывную кампанию

В Челябинской области в понедельник, первого октября, заработают медицинские призывные комиссии – в этот день в России традиционно стартует осенняя кампания.

За три месяца, с первого октября до 31 декабря, Челябинская область должна поставить российской армии около трех с половиной тысяч призывников. Большую часть ребят, около шестидесяти процентов, направят на службу в сухопутные войска.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» начальник отделения по работе с гражданами областного военкомата Александр Чернышов, около двухсот-трехсот южноуральских призывников отберут для подразделений Нацгвардии. Небольшой процент молодых людей направят в части ВМФ.

По его словам, администрация областного сборного пункта «Челябинск-Южный» начнет свою работу в двадцатых числах октября. Тогда пойдут и первые отправки.

Весенний призыв этого года Челябинская область выполнила на сто процентов, направив на службу около трех тысяч трехсот человек.