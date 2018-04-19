Челябинская область находится на 39-м месте в стране по уровню рождаемости

В Челябинской области в прошлом году органы статистики зарегистрировали 40 тысяч 191 рождение. Это на шесть с половиной тысяч младенцев меньше, чем в 2016-м году. Тем не менее показатели рождаемости в нашем регионе находятся на нормальном, общероссийском уровне. Самый плодовитый в области район – Аргаяшский.

В южноуральской столице в 2017-м на свет появились 14 тысяч 394 младенца, рассказала руководитель Челябинскстата Ольга Лосева.

По ее словам, несмотря на то что за последнее время рождаемость в регионе пошла на спад, никакой демографической угрозы нет, так как Челябинская область – «субъект с большим человеческим потенциалом».

По численности населения наш регион остается одним из крупнейших в России и занимает сегодня девятое место. Впереди лишь Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская область, республики Башкортостан и Татарстан.

В 2017-м году в Челябинской области впервые с 2011-го года произошло уменьшение численности населения. До этого наблюдался стабильный прирост. И только в прошлом году число покидающих регион жителей превысило количество приезжающих, а смертность победила рождаемость.

«Вообще смертность у нас ежегодно уменьшается, но в 2017-м году в регионе снизилось и число рождений, именно поэтому умерших оказалось больше», - подчеркнула Ольга Лосева.

В Челябинске численность населения стабильно увеличивается - на первое января этого года она составляла 1 миллион 202 тысячи человек. Мы - на седьмом месте среди 15-ти городов-миллионников.

Что касается уровня рождаемости, то Челябинская область находится на 39-м месте в России. Лидеры по числу появляющихся на свет малышей – Тыва, Чеченская республика, Ингушетия и Дагестан. Челябинск - на 14-м месте.

«Снижение рождаемости идет из-за демографических провалов прошлого. Сегодня вступает в детородный возраст поколение 90-х, когда показатели рождаемости были крайне невысоки, чтобы было обусловлено демографическим провалом 60-х, вызванным в свою очередь демографическим провалом 40-х, когда шла Великая Отечественная война. Вот такую интересную пирамиду мы имеем. И это объективная реальность», - подчеркнула Ольга Лосева.