Челябинская область остро нуждается в донорах

Челябинская областная станция переливания крови приглашает доноров всех групп крови, кроме четвертой группы с положительным резус-фактором.

Как отмечают в пресс-службе ЧОСПК, в течение летних месяцев в медицинских организациях региона традиционно увеличивается потребность в донорской крови и ее компонентах. Так, если в осенне-весенний период донорами в среднем ежедневно становятся около 120-ти челябинцев, в летние месяцы – не более 90 человек.

На сегодняшний день ограничение (до восьмого июля включительно) действует только для доноров, имеющих IV группу крови с положительным резус-фактором

Для пополнения резервного банка крови выездные бригады станции в течение месяца будут принимать жителей Копейска, Красногорска, а также Красноармейского, Сосновского районов и Металлургического района Челябинска. В донорских акциях примут участие коллективы ЧТПЗ, ЧЭМК, АО «Сигнал», Эр-телеком, областной клинической больницы №3.

Кроме того, прием проходит в челябинской областной станции переливания крови и ее отделениях:

- Челябинск, улица Воровского, 68 (ост. «Медгородок») с 8.00 до 12.00 в рабочие дни и ежемесячно в третью субботу, телефон для справок: 8(351)232-78-89;

- Магнитогорск, пр-т. Карла Маркса. д. 160, в будние дни и третью субботу месяца с 08.15 до 12.00, телефон для справок: 8(351) 934-52-13;

- Миасс, пр-т. Автозаводцев, д. 36, с понедельника по четверг и первую субботу месяца с 08:00 до 12:00, телефон для справок: 8(351)357-07-95;

- Златоуст, проспект Гагарина, 8 линия, дом 4, с понедельника по четверг и каждую первую субботу месяца с 08:00 до 12:00 часов, телефон для справок: 8(351)365-32-33;

- Сатка, улица Куйбышева, 15, с понедельника по четверг и каждую первую субботу месяца с 08.00 до 12.00, телефон для справок: 8(351)613-33-44.

Донором может стать здоровый человек в возрасте старше 18-ти лет и имеющий регистрацию в Челябинской области не менее одного года. С подробным планом мероприятий, перечнем противопоказаний и рекомендациями по подготовке к сдаче крови, с «донорским светофором», а также с адресами наших отделений можно ознакомиться на сайте станции. При себе обязательно иметь паспорт.