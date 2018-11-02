Челябинская область отметит День народного единства

В воскресенье, 4 ноября, жители Челябинской области вместе со всей страной будут отмечать День народного единства и праздник Казанской иконы Божией Матери.

В честь этих событий будут организованы митинги, шествия, народные гуляния, концерты, праздничные программы и крестный ход.

Впервые в России всенародный праздник День народного единства отмечался 4 ноября 2005 года. Он был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Осенний праздник Казанской иконы Божией Матери установлен в православном календаре также в честь дня освобождения Москвы и России от поляков в 1612 году.

Челябинск

С 12 часов на Кировке возле памятника добровольцам-танкистам начнется большая праздничная программа, которую подготовили для южноуральцев Челябинское региональное отделение партии «Единая Россия». Жителей и гостей города ждет концерт творческого коллектива «Дары Урала» и выступления команды черлидинга.

На Кировке единороссы организуют фотозону – будут установлены фотобудки, где любой желающий сможет сделать фото на память. Юных гостей праздника будут развлекать аниматоры в костюмах белых медведей. Всех желающих угостят вкусной кашей и горячим чаем из полевой кухни.

В 13 часов начнется митинг-концерт с участием губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, секретаря Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия», председателя Законодательного Собрания области Владимира Мякуша, а также других первых лиц области и представителей различных общественных организаций. Участие в мероприятиях на Кировке также примут местные отделения «Единой России» из Челябинска, Коркино, Сосновского, Красноармейского, Чебаркульского районов, Еткуля.

Праздничные мероприятия, концерты, митинги и флешмобы ко Дню народного единства с участием местных отделений партии «Единая Россия» пройдут во всех муниципальных образованиях области.

КПРФ четвертого ноября в 13 часов проведут интеллектуальную игру, посвящённую Октябрьской революции по адресу. ул. Советская, 16А.

В честь праздника Казанской иконы Божией Матери в 9 часов митрополит Челябинский и Миасский Никодим совершит Божественную литургию в Свято-Симеоновском кафедральном соборе (Кыштымская, 32). В 11 часов из храма выйдет крестный ход. Молитвенное шествие проследует по Свердловскому проспекту до храма святого благоверного князя Александра Невского на Алом поле. Здесь, на площадке перед храмом, духовенство совершит праздничный молебен.

Магнитогорск

Епархиальный Крестный ход, посвященный Дню народного единства и памяти Казанской иконы Божией Матери состоится в 10 часов 30 минут. Церковное шествие стартует от Кафедрального собора Вознесения Христова. Колонна проследует по улице Вознесенской, улице Советской Армии, проспекту Карла Маркса и улице Комсомольской. На месте строительства храма в честь иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» в сквере имени Максима Горького духовенство, прихожане, представители учебных, общественных, спортивных, военно-патриотических организаций совершат молебное пение.

Златоуст

Начнутся городские торжества в парке культуры и отдыха «Молодежный». К 12 часов жителей приглашают на «семейный квест-фест» «Пока мы едины – мы непобедимы». Дети и взрослые познакомятся с народами, населяющими Златоуст, узнают их традиции и обычаи, примут участие в тематических конкурсах, играх и викторинах.

В 13 часов в парке начнется праздничная программа «Мы вместе». В рамках мероприятия состоится торжественное открытие новых экстремальных аттракционов –240-метрового зиплайна и скалодрома. Организаторы подготовили для гостей концерт местных творческих коллективов с выступлением челябинской вокальной группы «Черная смородина» и развлекательную программу в Этнодеревне. Все желающие смогут посетить интерактивные стилизованные площадки Русский дом с печкой, татарский дом и башкирскую юрту, а также принять участие в национальных мастер-классах по приготовлению чак-чака и росписи имбирного пряника.

С 13 часов в фойе Дворца культуры «Булат» будет работать выставка изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества златоустовских мастеров и умельцев, посвященная Дню народного единства.

В 14 часов в концертном зале состоится праздничный концерт «В кругу друзей», в котором примут участие национальные центры и лучшие творческие коллективы города.

Миасс

В 11 часов на бульваре Мира в центре города пройдёт митинг-концерт. К участию приглашаются общественные организации, политические партии города, а также жители Миасса.

В 11 часов в Центре досуга «Строитель» пройдёт городской семейный фестиваль творчества «Созвездие добра», затем Фестиваль семей с приёмными детьми «Счастливы вместе».

В 14 часов сельском клубе посёлка Новотагилка состоится концерт, посвящённый 200-летию поселка, 80-летию клуба и 60-летию библиотеки.

В 15 часов в селе Черновское на улице Рабочей состоится открытие нового Поклонного креста и молебен в честь этого события.

Коркино

В 12 часов состоятся выставки национальных объединений, торговля.

В 13 часов начнется праздничный концерт, посвященный Дню народного единства - «Союз нерушимый народов России».

В Клубе по кинопоказу имени Горького состоятся бесплатны показ художественного фильма «Первые» (в 15 и в 18 часов).

В 16 часов в Доме культуры Первомайского городского поселения состоится танцевально-развлекательная программа в рамках клуба «Сударушка».

В парке культуры имени Федько с 13 до 15 часов - праздник «Казачьи игры».