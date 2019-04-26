Челябинская область получила еще 800 миллионов на расселение жителей пострадавшего дома в Магнитогорске

Челябинская область получила 800 миллионов рублей на обеспечение жильем жителей пострадавшего дома в Магнитогорске, принявших решение о переезде.

Соответствующие изменения в бюджет региона утвердили депутаты Законодательного собрания области 26 апреля.

Напомним, изначально из резервного фонда правительства РФ было выделено 147 миллионов рублей на расселение жителей 7 и 8 подъездов, которые были признаны непригодными для проживания. Пострадавшие (101 семья) получают единовременные выплаты для приобретения жилья из расчета 31 тысяча 725 рублей за один квадратный метр общей площади утраченной квартиры.

Затем, учитывая просьбу жителей, президент Владимир Путин поручил полностью расселить пострадавший дом. В январе 2019 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении 500 миллионов рублей из резервного фонда на расселение 12-подъездного многоквартирного дома в Магнитогорске, пострадавшего от взрыва бытового газа. Еще 100 миллионов должен был выделить областной бюджет и 300 миллионов – ММК.

Первого апреля дом был признан пригодным для проживания, все желающие могут остаться жить в нем. Те, кто решил сменить место жительства, получают уведомления о включении в реестр получателей социальной выплаты. Уже 195 жителей приняли решение о переезде. У жителей пока еще остается много вопросов по расселению, часть их была задана в ходе первой встречи с врио губернатора Алексеем Текслером.