Челябинская область получила оборудование для кванториумов

Дом юношеского технического творчества Челябинской области получил новое оборудование для сети детских технопарков. В этом году кванториумы» откроются в Челябинске и Магнитогорске.

Благодаря оборудованию для одного из самых популярных направлений (IT-квантума) дети смогут углубленно изучать сетевые технологии, осваивать такие языки программирования, как C++, C#, Java, Arduino, Rasberry Pi и Интернет вещей.

«Современных детей обычными программируемыми конструкторами уже не удивишь. Проекты школьников становятся более сложными и максимально приближенными к стартапам. В кванториуме они получат все возможности для реализации своих идей под чутким руководством высококвалифицированных педагогов-наставников», - отметил директор ДЮТТ региона Владислав Халамов.

Полученное оборудование позволит уже сейчас проводить новые подготовительные курсы для детей, желающих поступить в IT-квантум. Преподаватели кванториума также получили дополнительные наборы под проекты. Сразу после приемки оборудования они смогут оценить в деле современные одноплаточные компьютеры, датчики и системы с обратной связью.

Подготовка к открытию детского технопарка ведется ускоренными темпами. В Челябинске продолжаются ремонтные работы. Уже в ближайшее время первые кванторианцы смогут погрузиться в новое образовательное пространство.

Запись в кванториумы уже идет.