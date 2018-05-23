Челябинская область получит от Рослесхоза 20 миллионов на тушение лесных пожаров

Главному управлению лесами Челябинской области удалось добиться выделения 20-ти миллионов рублей из резервного фонда Рослесхоза на профилактику и тушение лесных пожаров.

«Сейчас это особенно актуально, когда мы проходим пиковые периоды пожароопасного сезона, – прокомментировал заместитель начальника ГУ лесами Челябинской области Александр Барановский. - С начала пожароопасного сезона на территории региона ликвидированы 506 пожаров на площади 18 тысяч 570 гектаров. В тушении были задействованы шесть тысяч 278 человек и две тысячи 154 единицы техники. Главная задача - сохранить наши леса, что невозможно сделать без адекватного финансирования».

Как ранее заявлял заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов, все лесные пожары, произошедшие в нынешнем сезоне, случились по вине человека.

«Люди пренебрегают запретом на разведение огня несмотря на то, что с 28 апреля 2018 года по распоряжению губернатора Бориса Дубровского на территории Южного Урала действует особый противопожарный режим, запрещающий посещать леса, тем более разводить там огонь или жечь траву на прилегающих к лесопосадкам территориях», - подчеркнул Климов.

Главное управление лесами Челябинской области напоминает: в случае обнаружения лесного пожара необходимо немедленно звонить на единый номер лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по телефонам: 8 (351) 261-65-54, 261-65-55.

Звонки также принимаются по телефонам: 112, 01. Помимо этого, южноуральцы могут оставить сообщение на интернет-портале помоги-лесу74.рф или через мобильное приложение «Берегите лес».