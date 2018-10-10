Челябинская область узаконила свои границы с Оренбургской областью

Челябинская и Оренбургская области закрепили официальным документом границы между двумя субъектами Российской Федерации.

Соответствующее соглашение по описанию границ регионов заключили губернатор Челябинской области Борис Дубровский и глава Оренбургской области Юрий Берг сегодня, 10 октября, на Всероссийской сельскохозяйственной выставке «Золотая осень» в Москве.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве имущества области, ранее работы по установлению и описанию границ Челябинской области и внесению сведений в Единый государственный реестр недвижимости не проводились.

Протяженность границы между регионами составляет 210,93 километра. До настоящего момента границы между этими двумя субъектами пересекались с границами 23 земельных участков со стороны Челябинской области и 8 земельных участков со стороны Оренбургской области. В основном это земельные участки сельскохозяйственного назначения, находящиеся в собственности сельскохозпроизводителей. В ходе проведении работ по установлению границ эти пересечения были устранены пересечения границ.

Внесенные в Единый государственный реестр недвижимости сведения о границах Челябинской области призваны повысить инвестиционную привлекательность Челябинской области. Следом за границей Оренбургской области добавится граница Курганской области. В перспективе – до 2020 года должны быть внесены границы со Свердловской областью и Башкортостаном.

Таким образом, представители бизнеса и другие заинтересованные лица будут знать, в границах какого субъекта Российской Федерации находятся интересующие их земельные участки и в какие органы власти им необходимо обращаться за предоставлением земельных участков, а также в бюджет какого субъекта отчислять налоги.

Как уже сообщало агентство, существующие границы Челябинской области были установлены постановлением Президиума ВЦИК от 17 января 1934 года, постановлением Президиума ВЦИК от 8 января 1935 года и Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 февраля 1943 года.

На сегодня в Уставе прописано, что границы определяются официальными документами, но конкретизировано какими. Депутаты Законодательного собрания области утвердили порядок закрепления границ региона с сопредельными субъектами.

Границы между Челябинской областью и Казахстаном закрепляются международными договорами и федеральными законами. Для закрепления границ с другими сопредельными территориями заключаются соглашения.

На сегодня также достигнуты договоренности, где будут проходить границы Челябинской области, помимо Оренбургской, и с Курганской областию. По границе со Свердловской областью пока вопрос окончательно не решен.