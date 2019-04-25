Челябинская область вошла в десятку популярных регионов России у зарубежных СМИ

Смыслография и компания Dow Jones провели очередное исследование восприятия регионов Российской Федерации ведущими зарубежными англоязычными СМИ. Челябинская область заняла девятое место

Аналитическое агентство «Смыслография» и компания Dow Jones провели ежегодное исследование восприятия регионов Российской Федерации зарубежными англоязычными СМИ. Общий балл, присваиваемый каждой территории, учитывает оценку региона как по количеству его упоминаний, так и по доле благоприятных публикаций. Москва была исключена из общего рейтинга, поскольку ее сравнение с другими субъектами федерации было признано методологически некорректным из-за связанной с ней общефедеральной и международной повестки.

Впервые за время выпуска рейтинга половина списка топ-10 – регионы Дальнего Востока, Сибири и Урала. Восточный российский вектор развития стал заметен для ведущих зарубежных СМИ.

Аналитики агентства «Смыслография» отмечают, что в 2018 году к традиционным ключевым позитивным инфоповодам о российских регионах – футболу и новостям ТЭК - добавился еще один. Иностранные медиа стали намного больше внимания уделять Континентальной хоккейной лиге, что помогло целому ряду российских территорий, ранее этим вниманием не избалованных. По мнению руководителя проектов Фёдора Беляева, повышенное внимание СМИ к КХЛ может быть связано с проводившимися в 2018 году Олимпийскими играми в Пхёнчхане. В Зимней Олимпиаде 2018 участвовало больше представителей КХЛ, чем обычно, в связи с отказом руководства НХЛ отпускать игроков на Игры.

По итогам 2018 года первое место в рейтинге впервые заняла Новосибирская область. На втором месте – «старожил» топ-10 рейтинга Сахалинская область. 3-4 место в рейтинге 2018 года разделили Краснодарский край и Республика Башкортостан.

Наш регион занял девятое место. Около половины зарубежных публикаций о Челябинской области связаны с новостями хоккея – в регионе базируются две команды Континентальной хоккейной лиги. Остальные материалы иностранных СМИ посвящены деятельности крупных челябинских компаний – ЧТПЗ, Мечела, Челябинского металлургического комбината.

Также В. Шулаев заметил, что в 2018 году палитра информационных поводов российских регионов, интересных для иностранных медиа, увеличилась почти вдвое.