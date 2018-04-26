Челябинская область впервые примет фестиваль-конкурс деревянной скульптуры

В Челябинской области впервые пройдет фестиваль-конкурс деревянной скульптуры «Уральский характер». Новый фестиваль состоится в Златоусте, на одной площадке с уже ставшим известным Бушуевским фестивалем гравюры и украшенного клинкового оружия. В течение четырех конкурсных дней резчики будут создавать из бревна-кругляка скульптуры на заданную тему.

Проведение фестиваля деревянной скульптуры – инициатива молодых челябинцев Дениса Маханова и Валентины Городничевой. Денис, сам резчик по дереву, выпускник Челябинского художественного училища, много раз участвовал в фестивале «Лукоморье» (село Савватеевка Иркутской области) и на «Празднике топора» (село Зоркальцево Томской области). Оба этих международных фестиваля деревянной скульптуры выросли когда-то из небольших местных мероприятий.

«Идея организовать подобный фестиваль и в Челябинской области возникла у нас давно, наверное, года три назад, – рассказывает Денис Маханов. – Почему везде есть, а у нас нет? При том, что на Южном Урале очень много ремесленников-народников. Мы приняли участие в конкурсе грантов Росмолодежи и выиграли грант на проведение «Уральского характера».

Фестиваль состоится 19-22 июля 2018 года в парке культуры и отдыха «Молодежный» Златоуста, на одной площадке с традиционным Бушуевским фестивалем. Для зрителей «Уральского характера» организуют мастер-класс по работе с деревом и натуральными материалами.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Центра развития туризма Челябинской области, в конкурсе резчиков примут участие 15 команд. Все изготовленные мастерами скульптуры останутся там, где их создали, - в дар месту проведения фестиваля.

Заявки с эскизами оргкомитет фестиваля уже принимает. Творческая тема первого конкурса резчиков в Челябинской области - «Таинственными тропами».