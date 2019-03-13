Челябинская прокуратура проверит качество жизни переселенцев в новых домах

Прокуратура Челябинска по просьбе общественников проведет проверку по факту переселения жителей ветхого и аварийного жилья в дома сомнительного - по утверждению самих жильцов - качества.

Речь о челябинских новостройках по улицам Набережной и Агалакова, а также о доме на Пугачева в поселке Новосинеглазово, куда людей переселили в 2016-м году. Качество жилья оказалось неудовлетворительным - за три года эксплуатации некоторые дома перестали быть пригодными для полноценной жизни.

С целью проверки жилых зданий, построенных для переселения челябинцев из ветхого и аварийного жилья, активисты регионального отделения ОНФ провели совместный с представителями государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» рейд. Его результатом стало обращение общественников в городскую прокуратуру.

Как отмечают в Народном фронте, больше всего претензий поступило от владельцев нового жилья в Ленинском районе, утверждавших, что дом на улице Агалакова был построен со множеством недочетов.

«По проекту вентиляция в доме должна быть вытяжной, но вместо нее построили приточную. В итоге в квартиры дует, люди замерзают, жалуются, что в сильные холода промерзают стены квартир. Жильцы вынуждены закрывать вентиляционные решетки, чтобы хоть как-то согреться, несмотря на то что это запрещено делать в целях безопасности. Из-за отсутствия правильно организованной вентиляции во многих квартирах на стенах образовалась плесень. Также в ходе осмотра мы выявили трещины и обнаружили, что в доме протекает кровля», - сообщил общественник Антон Неверов.

Вопросы переселения жителей аварийных домов находятся на контроле активистов ОНФ с 2016 года. Общественники неоднократно обращались в региональный минстрой и администрацию Челябинска по проблемным ситуациям в этой сфере.

Теперь по предложению активистов ОНФ госкорпорация «Фонд содействия реформированию ЖКХ» взял жилой дом на Агалакова на особый контроль. Общественники направили обращения в контрольно-надзорные органы и органы исполнительной власти.

Фото ОНФ