Челябинская прокуратура ждет звонков обманутых дольщиков. В целях выявления проблемных объектов долевого строительства надзорное ведомство организовало работу «горячей линии» и прием горожан.

Вся поступающая информация будет проверяться. При наличии оснований - приниматься меры прокурорского реагирования. Телефоны горячей линии: 8 (351) 779-50-00, 779-50-12 (звонки будут приниматься в рабочее время).

В Челябинске и Челябинской области обманутых дольщиков хватает. Некоторые из них, доведенные до крайней степени отчаяния (дольщики ЖК «Бриз»), решили подключить ООН, надеясь, что хотя бы после того, как расследованием займется Верховный комиссариат Организации объединенных наций по правам человека, родная власть обратит на простых челябинцев внимание.

Обманутые «Речелстроем» дольщики челябинского микрорайона Чурилово Lake City пока еще надеются решить свою проблему на местном уровне. Люди, уставшие от невыполненных обещаний, планируют митинговать на Алом Поле второго марта. Активисты уже пригласили к участию в митинге губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, председателя ЗСО Владимира Мякуша и министра строительства региона Виктора Тупикина.

Дольщики жилого комплекса «Яркая жизнь», также обманувшиеся в своих ожиданиях относительно своевременного и безболезненного заселения в новые квартиры, в конце декабря ушедшего года начали выходить в одиночные пикеты.