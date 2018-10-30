Челябинская Публичка проведет большой этнографический диктант

Челябинск присоединится к всероссийской акции, которая пройдет второго ноября в России и странах СНГ. Свои знания на темы культур и традиций народов России южноуральцы смогут проверить в Публичной библиотеке.

Культурно-просветительское мероприятие позволяет оценить уровень этнографической грамотности населения и их знания о народах России. Большой этнографический диктант пройдет уже в третий раз, его организует федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртии. Проект осуществляется при поддержке фонда президентских грантов.

Южноуральцев ждут 30 вопросов, двадцать - единых для всех площадок и десять - региональных, уникальных для каждого субъекта. На написание диктанта дается 45 минут.

Правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы десятого ноября, а публикация индивидуальных результатов участников – 12 декабря.

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площадках, на сайте большого этнографического диктанта будет организовано онлайн-тестирование для всех желающих.

Как сообщает челябинская Публичка, большой этнографический диктант пройдет второго ноября в полдень по адресу: проспект Ленина, 60. Начало регистрации в 11 часов.