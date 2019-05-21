Челябинская таможня благодарит почтовиков за помощь в пресечении контрабанды наркотиков

Заместитель начальника Челябинской таможни Евгений Мелехов вручил благодарности южноуральским почтовикам за помощь в работе по пресечению контрабандной доставки наркотических средств и психотропных веществ посредством международных почтовых отправлений.

Челябинская таможня отметила почтовиков по итогам нескольких успешно проведенных операций. Благодарности от таможни за содействие в работе получили начальники Златоустовского, Магнитогорского и Челябинского почтамтов, а также начальники и заместители почтовых отделений Магнитогорска, Кусы и Челябинска. В общей сложности награды получили десять сотрудников регионального управления федеральной почтовой связи.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС России по Челябинской области Светлана Замятина, благодаря налаженному межведомственному взаимодействию проводятся не только единичные изъятия партий наркотиков и психотропных веществ, но и пресекаются каналы контрабандной доставки. Так, во взаимодействии оперативных подразделений Челябинской таможни и сотрудников УФПС Челябинской области с 2017 года по настоящее время изъято более 30 килограммов наркотических веществ.

В ноябре 2018 года благодаря почтовикам в Кусе были задержаны двое граждан, которые получили международную посылку из Китая, содержащую полкилограмма прекурсора 1-фенил-2-нитропропен. В январе 2019 года в Магнитогорске было перехвачено почтовое отправление из Голландии с наркотическими средствами «ЛСД» и «Экстази» и задержан его получатель. В марте 2019 года также из Голландии, но уже в Челябинск поступило международное почтовое отправление с психотропным веществом.

Получатели почтовых отправлений с запрещенными веществами являлись участниками трансграничных преступных групп. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

«Рад, что наше сотрудничество дает ощутимые результаты в виде успешно проведенных операций. Почта не должна использоваться для пересылки запрещенных отправлений», - подчеркнул директор Челябинского филиала Почты России Владимир Образцов.