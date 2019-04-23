Челябинская телебашня превратилась во временную угрозу безопасности горожан

В Челябинске продолжаются начавшиеся 17-го апреля работы по покраске телебашни на улице Орджоникидзе. Завершатся они 20-го мая. Все это время находиться вблизи телебашни будет небезопасно.

Исполнители работ предупреждают: возможен разлет капель краски на расстояние до 500 метров. Кроме того, существует опасность падения посторонних предметов с высоты в радиусе 60-ти метров от башни телецентра.

Челябинцев и гостей города призывают быть бдительными и соблюдать меры предосторожности: избегать длительного нахождения в зоне покраски; не оставлять на стоянках транспорт вблизи от места проведения работ или использовать укрывной материал.

Пресс-служба министерства информационных технологий Челябинской области также сообщает: в соответствии с техникой безопасности, при покраске той или иной части башни приемо-передающее оборудование будет отключаться на период проведения работ, что может вызывать кратковременные помехи в теле- и радиовещании.

Согласно графику, опубликованному челябинским областным радиотелевизионным передающим центром, в ближайшие три недели с утра и до 17-ти часов вечера возможны отключения телеканалов: «Первый канал» (4 ТВК), «Россия 1» (8 ТВК), «ТВ Центр» (34 ТВК), «Россия Культура» (39 ТВК), «НТВ» (26ТВК), «Че+2» (44 ТВК), «Петербург 5 канал» (21 ТВК), «РТРС-1» (24 ТВК), «РТРС-2» (40 ТВК), «ОТВ» (29 ТВК), «Пятница» (6 ТВК), «СТС» (10 ТВК), «ТВ3» (12 ТВК), «Домашний» (23 ТВК), «РЕН» (41 ТВК), «ТНТ» (50 ТВК), «Звезда» (57 ТВК).

Кроме того, возможны перерывы в вещании радиостанций: «Love Радио» (94.6 МГц), «Комсомольская правда» (95.3 МГц), «Интерволна» (66.74 МГц), «L-Радио» (104.9 МГц), «Радио 7» (105.4 МГц), «Дети-FM» (96.8 МГц), «Радио Спорт» (102.4 МГц), «Наше Радио» (103.5 МГц), «Русское Радио» (104.1 МГц), «Дача FM» (98.7 МГц), «Радио Континенталь» (100,4 МГц); «Юмор FM» (101,2 МГц); «Радио Шансон» (105,9 МГц); «Радио Энерджи» (96,0 МГц), «Бизнес FM» (100,8 МГц), «Вести FM» (92.6 МГц); «Маяк» (93.6 МГц); «Радио России» (97,8 МГц), «Ретро-FM» (96.4 МГц), «Авторадио» (99.1МГц), «Европа плюс» (101.6 МГц), «Новое радио» (102.0 МГц), «Олимп» (104.5 МГц).