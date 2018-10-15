«Челябинскгоргаз» напоминает про уголовную ответственность за повторное самовольное подключение к газопроводу

Специалисты «Челябинскгоргаза» напоминают населению Челябинской области про уголовную ответственность за повторное самовольное подключение к газопроводу. Безответственные действия могут привести к трагедии.

С начала 2018 года в Челябинской области уже зарегистрировано более 200 случаев самовольного подключения к газопроводам. Один из последних выявлен в поселке Миасском, где житель частного дома по улице Кирова вскрыл заглушку, установленную на выходе газового крана из земли, и протянул к дому резиновый шланг.

Сотрудники АО «Газпром газораспределение Челябинск» демонтировали самодельное приспособление для газификации, а предприимчивому жителю теперь грозит административное наказание в виде штрафа от десяти до пятнадцати тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Челябинскгоргаза».

Другой случай произошел недавно на улице Верхоянской в Челябинске. Дежурная бригада аварийно-диспетчерской службы АО «Челябинскгоргаз» выявила загазованность в футляре наружного газопровода на выходе из земли. После вскрытия футляра была обнаружена самовольная врезка в подземный газопровод низкого давления. Безответственные действия виновника аварийной ситуации могли привести к тому, что газ по подземным коммуникациям газ мог попасть в подвалы жилых домов, стать причиной взрыва, пожара, гибели людей.

Учитывая повышенную опасность подобных деяний, наказание за повторные случаи самовольного подключения недавно было ужесточено. Если прежде виновник уже был подвергнут административному наказанию, но при этом вновь совершил врезку в газопровод, ему грозит уголовная ответственность по части 1 статьи 215.3 УК РФ.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи - лишение свободы на срок до двух лет. Если же в результате этих действий, произошла по неосторожности смерть человека или наступили иные тяжкие последствия, виновник наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до восьми лет.