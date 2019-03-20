«Челябинскгоргаз» оперативно восстановил газопровод на улице Сони Кривой

Специалисты компании «Челябинскгоргаз» завершили аварийно-восстановительные работы на подземном газопроводе на улице Сони Кривой, поврежденном накануне спецтехникой сторонней организации.

Сообщение о повреждении газопроводов поступило в аварийно-диспетчерскую службу АО «Челябинскгоргаз» 19 марта. Оперативно прибыв на место, газовики обнаружили, что у торца дома №77 на улице Сони Кривой, при проведении несанкционированных земляных работ по прокладке высоковольтного кабеля, экскаватором-погрузчиком был поврежден подземный стальной газопровод низкого давления. При этом «клык» ковша экскаватора находился в теле трубы. Для предотвращения выхода газа в процессе удаления «клыка» из трубы, опасный участок газопровода был выведен из эксплуатации, в результате было временно приостановлено газоснабжение 60 квартир дома №77. После установки бандажа на поврежденный участок, и газоснабжение дома было восстановлено.

«Необходимо напомнить южноуральцам, что вскрывать грунт рядом с газопроводом разрешается только в присутствии представителя эксплуатирующей его организации и только вручную. Нарушение этого правила может привести к самым серьезным и трагическим последствиям. Из поврежденного подземного трубопровода газ по трассам подземных коммуникаций может попасть в подвалы жилых домов, а его скопление может привести к взрыву», - рассказал заместитель генерального директора – главный инженер АО «Челябинскгоргаз» Владимир Фомин.

Сегодня ремонт газопровода будет полностью завершен. Все затраты на аварийно-восстановительные работы будут возложены на виновника инцидента.