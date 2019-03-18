«Челябинскгоргаз» восстанавливают газоснабжение в поселке Градский прииск после ДТП

Специалисты компании «Челябинскгоргаз» ведут аварийно-восстановительные работы в поселке Градский прииск на газопроводах среднего и низкого давления, поврежденных накануне грузовым автомобилем.

Сообщение о повреждении газопроводов поступило в аварийно-диспетчерскую службу АО «Челябинскгоргаз» в 3:54 17 марта. Оперативно прибыв на место и обследовав газовые сети, специалисты обнаружили повреждения газопроводов среднего и низкого давления и двух опор в месте перехода газопровода, а также смещение 13 опор. Длина поврежденных участков составила более 100 метров.

Как выяснилось, газовые коммуникации были повреждены грузовым автомобилем, который двигался по улице Городской с поднятым кузовом.

Специалисты аварийной службы устранили выход газа с помощью установки инвентарных заглушек на отключающих устройствах газопроводов. В результате было приостановлено газоснабжение 20-ти частных домов и магазина.

Поврежденные газопроводы АО «Челябинскгоргаз» не принадлежат, договоры на их техническое обслуживание с компанией не заключались.

«Наши ремонтные бригады приступили к аварийно-восстановительным работам по просьбе администрации города Челябинска. Сроки их окончания назвать сложно, потому что наша компания эти газопроводы не обслуживает и их техническое состояние нам полностью неизвестно. Специалисты нашей аварийной службы, к примеру, не смогли для устранения выхода газа сразу перекрыть запорные устройства, так как они оказались неисправны. Но мы постараемся сделать все возможное, чтобы восстановить газоснабжение как можно быстрее», - рассказал заместитель генерального директора – главный инженер АО «Челябинскгоргаз» Владимир Фомин.

Все затраты на аварийно-восстановительные работы будут возложены на виновника инцидента.