Челябинские активисты ОНФ проинспектировали отремонтированные автодороги города

Эксперты и активисты Общероссийского народного фронта провели мониторинг дорог, отремонтированных в Челябинске в 2018 году по муниципальной и федеральной целевым программам.

По данным общественников приоритетный проект министерства транспорта РФ реализуется на Южном Урале с явными нарушениями. Отсутствие конкуренции на рынке дорожных работ приводит к таким плачевным результатам.

«Чиновники на днях сообщили об окончании работ на челябинских участках, однако, местные активисты народного фронта выявили существенные недостатки. На автодороге «Меридиан» дорожники не подняли вровень с полотном множество колодцев, один из них находится прямо напротив городской ГИБДД, - рассказал эксперт проекта «Дорожная инспекция ОНФ Олег Гудимов. - То же самое происходит на Воровского и Блюхера. Эти улицы отремонтировали по программе в этом году. Около дома № 15 по улице Блюхера мы увидели свежую заплату, оставленную после проведения работ коммунальными службами. А не прошло и месяца после того, как там положили новый асфальт».

Началась осень и сезонные осадки показали, что далеко не везде соблюдается уклон дорожного полотна. В результате чего на проезжей части образуются лужи. На улице Воровского вода скапливается прямо напротив остановки общественного транспорта «Курчатова» («Горбольница»). Пассажиры выходят из троллейбусов прямо в лужу. На улицах Блюхера и Доватора скопление воды образуется прямо у пешеходного перехода. На перекресте улицы Воровского и Свердловского проспекта лужа между второй и третьей полосой. Во время наступления заморозков это скажется на безопасности движения.

«На перекрестке улицы Курчатова и Свердловского проспекта наблюдается просадка, видно даже, что рельсы имеют волнообразную форму, при проведении недавнего ремонта не стали особо утруждать себя и повторили ее профиль, - возмущается Олег Гудимов. - Возникает вопрос, почему при столь масштабном ремонте не учитываются уже имеющиеся дефекты и не исправляются при замене верхнего слоя асфальта, а ремонт идет по пути наименьшего сопротивления. Формально нормативы ровности, но через месяц придется заново асфальтировать этот участок дороги».

После инспекции все выявленные нарушения активисты ОНФ нанесли на интерактивную карту «убитых» дорог и будут вести общественный контроль до полного устранения недочетов. Кроме того, общественники обязательно отправят объективные данные в региональное министерство дорожного хозяйства и городское управление дорожных работ.

Фото: штаб ОНФ в Челябинской области