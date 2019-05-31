Челябинские автомобилисты не пожалели труд дорожников

Автомобилисты Челябинска, оказавшиеся в пятницу, 31 мая, по окончании рабочего дня на ремонтируемой автодороге Шершни – поселок Северный, не стали обращать внимание на знаки и предупреждения и для экономии своего времени ехали по свежеуложенному асфальтовому покрытию.

Как рассказали очевидцы, во второй половине дня в городе начался дождь. В это время дорожники укладывали свежий асфальт на автодороге Шершни – пос. Северный. По правилам, на время дождя работы были временно прекращены, и ремонтируемый участок дороги оказался свободен. При этом на въезде как стояли, так и продолжают стоять предупреждающие знаки о проведении ремонта, а также конуса.

Но большую часть водителей это ничуть не остановило. Чтобы сэкономить свое время, они выезжали на только что уложенный асфальт, который еще даже не успел остыть. Естественно, покрытие было серьезно повреждено. И работу теперь придется переделывать. А кто будет отвечать?

При этом дорожники приносят свои извинения автомобилистам за доставленные неудобства и затруднение проезда. «Обращаемся с убедительной просьбой. Соблюдайте, пожалуйста, схему организации дорожного движения для предотвращения повреждения свежеуложенного асфальтобетонного покрытия», - настоятельно просят дорожники водителей. Но будут ли они услышаны?