Челябинские чиновники купили сироте квартиру в бараке за 80 тысяч рублей. Как оказалось, квартира непригодна для жилья.

Почти три года назад сироте из Кусы администрация района выделила двухкомнатную квартиру. Только не в самом райцентре, а в далеком селе Петропавловка. Раньше в этом доме располагался интернат, а потом двухэтажный дом 1970 года постройки отдали под жилье труженикам тыла, инвалидам и детям-сиротам. В таком ветхом бараке получил квартиру Алексей Комедько.

Намыкавшись по чужим углам, Алексей сразу согласился принять такой «подарок» от местных властей. Да и на первый взгляд квартира была в идеальном состоянии - свежие обои, пол покрашен, на потолке свежая плитка. Сироте даже на первый случай дали один рулон обоев и пачку обойного клея!

«Ты соглашайся, соглашайся на квартиру, - мило уговаривал сироту чиновник из районной администрации, начальник правового отдела Виктор Сахаров. – Мы тебе капитальный ремонт в квартире сделаем, будешь жить как в хоромах».

Через два месяца «рай» для Алексея и его жены Ольги закончился. Свежие обои и потолочная плитка стали отваливаться. От сырости вспучился покрашенный пол. Как оказалось, вода в квартире бежала только холодная. А зачем нужна горячая вода, если в квартире нет даже ванны. Дверь в ванную тоже не предусмотрена. Кстати, за законной квартирой еще и числился долг по коммунальным платежам за октябрь-ноябрь в размере 10 тысяч рублей.

Из-за постоянной сырости стены в какой-то момент почернели от плесени. Затем, как контрольный выстрел в голову, прорвало канализацию и все отходы потекли в квартиру «счастливых» обладателей заветных квадратных метров. А под полом огромные полчища мышей и муравьев, которых не брала никакая химия.

«Нам пришлось бежать из этой квартиры к родственникам, жить в ней было просто страшно и опасно, - рассказывает Алексей Комедько. - Мы несколько месяцев жили у родных. Все эти дни я просил главу сельского поселения Сайфигазина исправить наше незавидное положение. Все было бесполезно».

Как получилось, что сирота Алексей Комедько получил заветную квартиру не в Кусе, а в отдаленном селе объясняется очень легко. Жилье там заметно дешевле. А это, предположительно, дает возможность местным чиновникам получить от области одну сумму на жилье для сироты, а квартиру купить значительно дешевле.

Один из пунктов жилищного закона гласит: «Жилые помещения специализированного жилищного фонда предоставляются лицам, указанным в абзаце первом настоящей части, в виде жилых домов, квартир, благоустроенных применительно к условиям соответствующего населенного пункта…». Понятное дело, что благоустроенное жильё в Кусе и в Петропавловке - это очень разные вещи.

«Насколько мне известно, бывшая хозяйка квартиры три года пыталась продать жилье за 100 тысяч рублей, - рассказала одна из знакомых бывшей владелицы квартиры в Петропавловке. - Точно утверждать не буду, но скорее всего она ее продала намного дешевле. Сама хозяйка давно живет на Севере».

Не добившись справедливости от руководства района, бывший воспитанник Кусинского детского дома Алексей Комедько написал заявление в районную прокуратуру. И вот что ответил районный прокурор Дмитрий Аришин обладателю положенного жилья.

«На основании договора найма специализированного жилого помещения Вам предоставлена квартира в селе Петропавловка. Согласно паспорту на жилое помещение, оно находится в удовлетворительном состоянии. Передаточный акт от 27.11.2015 года гласит, что претензий по передаваемой квартире на тот момент у вас не было...».

Да какие могут быть претензии у человека, которому в администрации района вручили ключи сразу от двухкомнатной квартиры. Парень был счастлив. Жаль, что это «счастье» продлилось совсем недолго.

Алексей понял, что правды ему не добиться. Начитавшись статей и насмотревшись сюжетов о магнитогорском сироте Сергее Антипине, который совершил преступление из-за отсутствия своего законного жилья, Комедько пошел по такому же пути. Украл телефон у своих родственников и с ним отправился в отделение полиции.

На тот момент у Алексея уже была судимость, которую он отбыл в одной из южноуральских колоний. А в те дни у него был условный срок. Ему честно, как рецидивисту, «впаяли» новый срок и отправили в колонию строгого режима на два с половиной года. Как только Комедько прибыл по этапу в исправительную колонию №10, которая находится в Кыштыме, сирота написал жалобу в Общественную наблюдательную комиссию Челябинской области.

«Я сразу написал письмо в Общественную наблюдательную комиссию, - рассказал осужденный Комедько. - Видел, как вы помогли другому сироте. Сейчас одна надежда - только на вас».

Южноуральские общественники, получив жалобу, немедленно отправились с проверкой в ИК-10 и пообщались с осужденным Алексеем Комедько. Парень откровенно рассказал о своих мытарствах и хождениях по мукам. Челябинские общественники поставили дело на особый контроль и занялись судьбой кусинского сироты.

«Как же так получается? Обездоленные сироты уже не верят властям и в справедливость. Они обращаются за защитой к правозащитникам, - возмущается председатель ОНК Челябинской области Василий Катанэ. - Где она, эта справедливость? Вот даже закон Челябинской области гласит о том, что детям-сиротам предоставляются благоустроенные жилые помещения. Будем заниматься делом Алексея и надеемся, что наш губернатор узнает от этом и накажет виновных в обмане и беспределе чиновников».

Кстати, после посещения колонии Василий Катанэ позвонил в администрацию Кусинского района. Глава на тот момент находился в отпуске и общественнику пришлось разговаривать с заместителем главы района по социальным вопросам Алевтиной Праведниковой. Чиновница сразу успокоила Василия Катанэ и пообещала на следующий день выслать все документы по квартире Комедько.

«Но на следующий день по телефону чиновница оказалась недоступной. И так всю неделю, - продолжает Василий Александрович. - Лишь через неделю Алевтина Павловна прислала письмо, в котором говорилось, что нам необходимо делать официальный запрос по сироте. Несмотря ни на что, мы все же получили все необходимые документы по жилью в Петропавловке. Перед нами предстала страшная картина».

По словам челябинского правозащитника, в ближайшее время будут сделаны необходимые запросы во все инстанции. Информация о произволе чиновников будет направлена в средства массовой информации Челябинской области. Также будет готовиться заявление в Кусинский районный суд. Может это подстегнет чиновников на скорый ответ для правозащитников.

«В любом случае, опыт работы с такими детьми-сиротами и черствыми чиновниками у нас есть, - заявил Василий Катанэ. - Парень должен получить нормальное жилье, а не убогую конуру. Сделаем все, чтобы помочь Алексею Комедько».

Фото: Виктора Загвоздина и из личного архива Алексея Комедько

Видео: из личного архива семьи Комедько​