Челябинские депутаты думают о бесхозяйных газовых сетях

Депутаты Челябинской городской Думы подготовили законодательную инициативу в Законодательное Собрание области газовым сетям, которые остались бесхозяйными и представляют опасность для населения.

Соответствующее решение принято на заседании Гордумы.

В настоящий момент существует серьезная проблема по обслуживанию бесхозяйных объектов газораспределительной системы. Некоторые внутриквартальные сети газоснабжения в свое время были построены за счет средств промышленных предприятий и не числятся в реестре муниципальной собственности, соответственно не могут обслуживаться городом.

Такие сети без соответствующего контроля и ремонта представляют опасность для населения. Но процедура принятия подобных объектов на баланс муниципалитета занимает от полутора до двух лет.

Челябинские депутаты предлагают определить порядок назначения эксплуатирующей организации подобных сетей на тот период, пока проводятся все процедуры по постановке сетей на баланс муниципалитета.