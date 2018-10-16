Челябинские газовщики восстановили поврежденный во время ДТП газопровод

Сотрудники аварийно-диспетчерской службы филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» в городе Кыштыме завершили восстановление газоснабжения, прерванное в результате повреждения газопровода высокого давления во время дорожно-транспортного происшествия.

Тревожный звонок в аварийно-диспетчерскую службу газовой компании поступил в понедельник вечером, 15 октября. Звонивший сообщил о том, что автомобиль-лесовоз во время движения по улице Пеньковка повредил две опоры и 19 метров стального газопровода высокого давления. Чтобы предотвратить утечку газа и взрыв, газовщики перекрыли поступление «голубого топлива». В зону отключения попало семь многоквартирных и 207 индивидуальных жилых домов, восемь предприятий, в том числе котельная местного санатория.

Сотрудники газовой компании выехали на место аварии и на протяжении всей ночи занимались ремонтом поврежденного газопровода. Лишь только к половине шестого утра вторника был восстановлен поврежденный участок газопровода. В начале восьмого утра была подключена котельная санатория, начаты повторные пуски газа местным жителям.

«Дорожно-транспортные происшествия являются наиболее частой причиной повреждения наземных стальных газопроводов в Челябинской области. Такие случаи представляют угрозу безопасности, как правило, составляют существенный ущерб и доставляют значительный дискомфорт жителям, попавшим в зону отключения для проведения аварийно-восстановительных работ, - отметил заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Челябинск» Владимир Фомин. - Для предотвращения таких ДТП водителям рекомендуем не совершать опасных маневров в зоне газопроводов».