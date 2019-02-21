Челябинские казаки научат кадетов выживать в экстремальных условиях и защищать близких

Челябинские казаки научат молодежь выживать в нестандартных и экстремальных условиях, защищать себя и близких различными способами и помогут найти настоящих друзей.

Набор кадетов для участия в новом, пятом сезоне областного молодежного казачьего центра «Южный» уже ведется (в прошлом году подготовку прошли 62 человека).

Как сообщает пресс-служба хуторского казачьего общества «Южный», в новом сезоне кадеты смогут проверить себя на прочность, показать себя на полевых сборах. Лучшие из лучших получат возможность увидеть и даже прикоснуться к истории подвигов нашей Родины, приняв участие в поисковой экспедиции по местам сражений Великой Отечественной войны.

Казачий центр знакомит юношей и девушек с казачьими традициями и культурой уже пятый год, предлагая всем, кому интересно прошлое страны и небезразлично ее будущее, кто переживает за Родину и желает совершенствоваться нравственно, духовно и физически, стать частью дружной команды кадетов.

Казачий центр будет рад принять в свои ряды всех молодых людей в возрасте от 16-ти до 25-ти лет, которые не имеют проблем со здоровьем и чувствуют себя готовыми к трудностям.

Фото «Южного»