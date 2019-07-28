Челябинские курсанты-авиаторы получили лейтенантские погоны

В филиале Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия» (ВУНЦ ВВС «ВВА») в Челябинске состоялся выпуск около 150 офицеров боевого управления. Звание «лейтенант» получили втрое больше офицеров, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба ЦВО.

Все выпускники распределены на конкретные воинские должности в войска, где будут работать с современным вооружением и оборудованием. «Красный» диплом отличника учебы получили более 20 выпускников, три молодых офицера стали обладателями заслуженных золотых медалей.

Накануне выпуска состоялся ритуал вручения выпускникам офицерских погон. Мероприятие посетили сотни друзей и родственников офицеров со всей страны. Торжественная церемония выпуска состоялась на большом плацу филиала.

«Поздравляю родных и близких выпускников. Вам есть кем гордиться сегодня, и я убежден – не придется разочаровываться в будущем. Поздравляю и выпускников с завершением очень важного этапа в вашей жизни – с присвоением первого воинского звания «лейтенант». Убежден, что вы достойно пронесете высокое звание офицера – выпускника челябинского училища, сохраните и приумножите славные традиции военно-воздушных сил, а свои профессиональные обязанности будете исполнять ответственно и с полной отдачей» - обратился к выпускникам начальник филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» заслуженный военный летчик Российской Федерации полковник Игорь Шведов.

Параллельно с выпускными экзаменами в военном вузе шли вступительные испытания. Более тысячи молодых людей со всей страны проходили жесткий отбор, чтобы стать курсантами авиационного училища. Мандатная комиссия, на которой был опубликован список поступивших, состоялась днем ранее. В этом году на первый курс в Челябинский филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» будет зачислено более 340 юношей на специальности «штурман» и «офицер боевого управления». В ближайший месяц им предстоит пройти «курс молодого бойца». В начале сентября первокурсники примут присягу на верность Отечеству.