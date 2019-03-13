Челябинские «Лидеры России» посадили в Сочи деревья и провели открытые уроки в школах

Победители полуфинала конкурса «Лидеры России» из Челябинска прибыли в Сочи на финал. Сегодня, 13 марта, они провели открытые уроки в школах и посадили деревья вместе с учениками, сообщает корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» с места событий.

Эти мероприятия были приурочены к первому дню финала – социальному. Рано утром 300 финалистов отправились в школы города Сочи, где провели для учащихся старших классов открытые уроки. Еще до финала им были предложены на выбор три темы: они могли рассказать ребятам о лидерстве, о самых важных уроках для себя как руководителей, а также о своей личной истории поиска собственного пути в жизни.

«Я выбрал тему лидерства. Готовился к открытому уроку еще в Челябинске, проводил мастер-класс для учеников разных классов, получил их отзывы и подкорректировал выступление. Урок в Сочи по правилам конкурса уже проводили с напарником, которого компьютер произвольно выбрал из других участников. Я видел его первый раз в жизни, но вчера мы проговорили, как будем вести доклад. Он согласился с той моделью, которую я подготовил. Урок прошел позитивно, детям понравилось. В конце мы все вместе сфотографировались», – рассказал финалист конкурса «Лидеры России» из Челябинска Виктор Гневашев.

В каждом классе, где проводили свои мастер-классы «Лидеры», было от 20-и до 40-а старшеклассников. После завершения задания они прошли анонимное анкетирование и оценили проведенные уроки. По словам руководителя конкурса Алексея Комиссарова, ученики 10 и 11 классов – очень требовательная и чуткая аудитория, которая хорошо чувствует неискренность. Удержать внимание такой аудитории удается не всем.

Южноуральцев это испытание нисколько не испугало. Финалист Евгений Калиберда отметил: «Конечно, это уже взрослые дети, которые сами могут нас чему-то научить. Было интересно, но времени мало. О моей теме – лидерстве – можно полтора часа рассказывать на самом деле. За 15 минут удалось поделиться лишь основами».

После открытых уроков финалисты вместе с учениками школ города Сочи и образовательного центра «Сириус» поехали создавать свою аллею «Лидеров». Вместе они высадили 300 деревьев и кустарников: кипарисы, пихты и магнолии.

Управленец из Челябинска Вадим Спивак готов был высадить сразу несколько деревьев, поэтому, помимо своего, пошел помогать с посадкой другим финалистам. Также он рассказал, что совсем скоро «Лидеров России» будет ждать новое испытание – экстремальный забег с препятствиями:«К этому я готов! Ничего сложного! Я участвую в «Гонке героев», занимаюсь хоккеем. В Сочи у меня тоже запланированы вечерние пробежки».

Финал конкурса продлится до 17 марта: 14 марта в День развития состоится официальное открытие заключительного этапа конкурса и серия мастер-классов для финалистов, 15 марта пройдет День наставника, на площадку финала приедут более 30-и наставников конкурса, они пообщаются с финалистами и понаблюдают за работой в командах. 16 марта – Управленческий день, в течение которого участники будут проходить оценочные процедуры. Заключительный день начнется с командного спортивного состязания – забега с препятствиями на 5 км, а завершится он торжественной церемонией награждения победителей конкурса.