Челябинские нейрохирурги провели уникальную операцию на шейном отделе позвоночника

Нейрохирурги Челябинской областной клинической больницы впервые провели операцию по эндопротезированию межпозвонкового диска шейного отдела позвоночника.

Мастер-класс для специалистов из больниц Южного Урала провел врач-нейрохирург столичного госпиталя имени Бурденко, член ассоциации спинальных хирургов AOSPINE Виталий Сычев.

Он отметил, что уровень оборудования в ЧОКБ и оснащение оперблока позволяют внедрять в этой больнице все самые современные достижения науки и техники. Методика, с которой он познакомил своих челябинских коллег, применяется только в США, Германии и Москве.

«Челябинская областная больница будет второй в России, где возможны такие вмешательства», - отметил Виталий Сычев.

Суть операции состоит в том, чтобы извлечь поврежденный диск и установить на его место высокотехнологичный имплант, изготовленный из титановых пластин и современных антисептических материалов. По своим свойствам искусственный диск максимально приближен к естественным качествам натурального материала, только прочность его выше в несколько раз. А значит, гарантия такого импланта - пожизненная.

Для пациентов, которым грыжа шейного отдела позвоночника мешает нормально работать, двигаться и жить, операция по трансплантации проблемного диска - единственная альтернатива.

Как отмечают в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, со временем операции по эндопротезированию межпозвонкового диска шейного отдела позвоночника предстоит поставить на поток, чтобы сделать помощь людям с такой патологией доступной для всех нуждающихся.

Медики констатируют, что за последнее время количество людей с такими грыжами резко возросло. Причины – малоподвижный образ жизни и чрезмерное увлечение общением через смартфоны, которое вынуждает постоянно держать голову наклоненной.