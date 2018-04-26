Челябинские нейрохирурги внедрили новую технологию по лечению аневризмы в головном мозге

В отделении нейрохирургии № 2 челябинской областной клинической больницы № 3 активно внедряется технология эндоваскулярной эмболизации аневризмы в головном мозге.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального Минздрава, у пациентки отделения, музыкального работник на пенсии, Ларисы Владимировны диагностировали разрыв аневризмы. Женщина дома занималась домашними делами, но после очередного наклона почувствовала череду «выстрелов» в затылочной части головы.

К счастью, в это время она говорила по телефону с сыном, который услышал крики матери и сразу же вызвал «скорую». Женщина была доставлена в ОКБ №3. Раньше в такой ситуации была бы показана операция с трепанацией черепа, однако благодаря новой технологии – эмболизации аневризмы микроспиралями – операция прошла для пациентки без каких-либо серьезных осложнений.

«Специальный инструмент под контролем ангиографа поднимается к сосудам головного мозга. Через микрокатетер к аневризме доставляется спираль, которая своим объемом полностью перекрывает кровоток аневризмы, – рассказывает нейрохирург ОКБ №3 Роман Радык. – Кровоток прекращается и аневризма тромбируется».

После такой операции отсутствуют шрамы, нет длительного периода реабилитации, минимизирован риск инвалидизации. Пациентка после проведенного вмешательства смогла при помощи близких полностью восстановить временно утраченные функции – быстро научилась заново читать, писать и снова села за фортепиано.

На сегодняшний день в ОКБ № 3 выполнено порядка 10 таких операций. Врачи уверены, что в будущем эта технология будет применяться чаще.