Челябинские пассажиры будут ездить под песни военных лет и любоваться на «Нашу Победу»

В Челябинске в преддверии 9 Мая появились патриотические граффити «Наша Победа», созданные активистами Общероссийского народного фронта и командой «Молодежки ОНФ».

Граффити, посвященные теме Великой Победы в Великой Отечественной войне, украсили строительное ограждение объекта незавершенного строительства, расположенного на пересечении улицы Молодогвардейцев и проспекта Победы.

«Реализовать нашу идею помогли учащиеся челябинского художественного училища. Из-за холода и дождя творческий проект воплощался два дня. Отмыть плиту от несанкционированный рекламы и грязи тоже было непросто. Несмотря на все сложности, идея реализована. В ходе работ мы много общались с прохожими, и теперь точно знаем, что челябинцы положительно относятся к граффити, направленным на патриотическое воспитание молодежи. Надеемся, наша инициатива заинтересует представителей власти, и все вместе мы сделаем наш город чище и красивее», - отметил представитель челябинской команды «Молодежки ОНФ» Александр Бычков.

Кроме того, активисты регионального отделения Народного фронта приняли участие в акции ОНФ «В дорогу с песней фронтовой». Общественники подарили водителям рейсовых автобусов компакт-диски с песнями военных лет. Акцию поддержали представители Вооруженных сил России.

«Перед тем как записать диски, мы пообщались с ветеранами Отечественной войны и узнали, какие песни о Великой Победе ими больше всего любимы. К оформлению дисков тоже отнеслись очень ответственно: их украсили реальные фотографии воинов-победителей с фронтов Великой Отечественной войны. На всех фотокарточках есть даты и подписи солдат. Музыкальные диски стали своеобразной весточкой из прошлого в будущее, и накануне празднования 9 Мая ее получат все пассажиры рейсовых автобусов, курсирующих по Челябинской области», – подчеркнул член регионального штаба ОНФ в Челябинской области Владислав Халамов.

Фото ОНФ