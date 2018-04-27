Челябинские полицейские вернули горожанам потерянных брата, сына и сестру
Челябинские полицейские, проводя на улицах города профилактическую операцию «Бомж», установили троих горожан, числившихся как пропавшие без вести. Об их исчезновении в апреле этого года заявляли родные. Горожане пропали в разных районах южноуральской столицы.
В Калининском районе младший брат, мужчина 1980-го года рождения, искал старшего – 1974-го года рождения. Он заявил в полицию о пропаже родного человека в середине апреля. Вчера, 26-го апреля, исчезнувший почти две недели назад горожанин был найден.
В Металлургическом районе Челябинска, напротив, старшая сестра (женщина 1964-го года рождения) искала младшую, 1972-го года рождения. Обеспокоенная исчезновением близкого человека горожанка написала заявление в правоохранительные органы в 20-х числах апреля. Ей повезло - сестра быстро нашлась.
В Ленинском районе мужчина 1967-го года рождения разыскивал своего 28-летнего сына, который также не вернулся домой в третьей декаде апреля и также был установлен во время рейдов полицейских, проводимых в рамках операции «Бомж».
Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску, «Бомж» проходил в южноуральской столице 25-го и 26-го апреля. За двое суток в районные отделы полиции стражи порядка доставили более 230-ти человек, не имеющих определенного места жительства.
«Оперативное-профилактическое мероприятие «Бомж» проводится с целью предупреждения фактов бродяжничества, раскрытия ранее совершенных преступлений и оказания содействия по обеспечению социальной защиты лицам без определенного места жительства, - рассказала агентству «Урал-пресс-информ» временно исполняющая обязанности начальника отделения по связям со СМИ УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина. - Все доставленные дактилоскопированы и поставлены на специализированные учеты МВД».
Кроме того, в ходе проведенного мероприятия сотрудники полиции задержали девять человек, находящихся в розыске, в том числе за совершение имущественных преступлений (в основном это кражи – статья 158 УК РФ), неуплату алиментов и хранение наркотиков.
Оказалось, что один из находящихся в розыске челябинских бомжей – уроженец Санкт-Петербурга 1987-го года рождения, разыскиваемый питерскими полицейскими за хранение наркотиков. На госте южноуральской столицы «висит» часть первая статьи 228 УК РФ.
Информацию о задержанным челябинские полицейские передали коллегам из северной столицы России.