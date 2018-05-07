Челябинские предприятия «Мечела» поздравили ветеранов с Днем Победы

В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне челябинский металлургический комбинат, «Мечел-Кокс», «Мечел-Материалы» и другие челябинские предприятия группы «Мечел» организовали масштабную поздравительную кампанию. Адресную помощь получили более 500 ветеранов.

«Поздравления с 9 Мая от своих коллег получили участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, узники лагерей и блокадников. Каждого из них посетили председатели цехов и совета ветеранов, передали слова благодарности от трудовых коллективов, вручили поздравительные открытки и праздничные продуктовые наборы», - рассказала агентству «Урал-пресс-информ» руководитель PR-служб по Уральскому региону Группы «Мечел» Оксана Агапова.

По ее словам, девятого в Металлургическом районе пройдет торжественный митинг и возложение цветов у памятника Неизвестному Солдату в Сквере Победы. В мероприятии по традиции примут участие ветераны предприятий вместе с руководством ЧМК, «Мечел-Кокса», «Мечел-Материалов» и «Мечел-Энерго».

Герои войны и труда Великой Отечественной Войны и труженики тыла, ушедшие на заслуженный отдых с предприятий Группы «Мечел» в Челябинске, на протяжении нескольких лет получают ежемесячную доплату к пенсии. Также действуют меры дополнительной социальной поддержки ветеранов, в частности отдых и оздоровление на базе санатория-профилактория «Каштак» ЧМК.