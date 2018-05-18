Челябинские рестораны открыли первые летние террасы

Челябинские рестораны и кафе уже открыли первые летние террасы.

«Брудершафт» в КРК «Мегаполис»

Традиционно одним из первых в городе заработал летник домашнего ресторана «Брудершафт». Расположен он в самом центре города — в КРК «Мегаполис». Уютный интерьер, большой выбор прохладительных напитков и разнообразное меню уже ждут гостей в одном из самых больших ресторанов города. По вечерам здесь — интересная шоу-программа. КРК «Мегаполис»: Свердловский пр., 51а; телефон: 247-05-04, «Брудершафт».

ZanziBar на Кировке

Ещё один вариант для тех, кто не хочет далеко уезжать из центра — летний ресторан ZanziBar. Открыт в самом центре главного места для прогулок — пешеходной Кировки. Плюс этот места — вкусная еда и большое меню. Помимо европейской, японской и русской кухонь, повара ZanziBar с удовольствием приготовят для гостей хиты сезона — блюда на мангале. Специальные летние предложения активны уже сейчас. ZanziBar, ул. Кирова, 161а; телефон: 263-76-63.

Летняя терраса «Потерянное общество»

Это место, где прохладно в летний зной и уютно теплым вечером. Настроение здесь создают необычный интерьер, мягкие диваны и потрясающий вид сверху на Кировку. А если на улице ветрено, спасут тёплые пледы, которые официанты «Потерянного общества» заботливо выдают любимым гостям. «Потерянное общество»: ул. Кирова, 82; телефон: 220-11-51.

Летняя терраса Pretty Betty

Надоело обедать в столовке? И снова возвращаемся на Кировку. Ресторан Pretty Betty, расположенный здесь, приглашает провести время в атмосфере американского дайнера 50-60-х годов. Дружелюбное и внимательное обслуживание, оригинальные напитки и главное — большие порции сочных бургеров, и стейков! А на десерт — освежающий молочный коктейль. Pretty Betty: ул. Кирова, 161а; телефон: 263-76-63. Работает круглосуточно.

Meet.Point на «Кировке» и «Тополинке»

Летние террасы Meet.Point — это классические европейские летники от известных в городе заведений. Один из них расположен на главной пешеходной улице города Кировке, второй — в районе Тополиной аллеи. Завтраки, бизнес- и бенто-ланчи, блюда европейской и японской кухни, классические коктейли — все то, за что так любят Meet.Point, теперь и на свежем воздухе! Действует акция «Вторая порция в подарок». Meet.Point: ул. Кирова, 143; телефон: 265-85-46; Ак. Королева, 10; телефон: 220-49-48.

Летняя терраса Craf&Draft

В центре северо-запада открылась летняя терраса Craf&Draft. Ценители качественного крафта уже успели опробовать и полюбить это атмосферное место. Вкус здесь во всем — в напитках, в интерьере, в обстановке и особой атмосфере. Craf&Draft: ул. Ак. Королева 10 (рядом с Meet.Point Тополинка); телефон: 217-27-12.